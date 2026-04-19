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Google est en pourparlers avec Marvell pour construire de nouvelles puces d'intelligence artificielle, selon The Information
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Google &GOOGL.O>, la société d'Alphabet, est en pourparlers avec Marvell Technology &MRVL.O> pour développer deux nouvelles puces visant à exécuter des modèles d'IA plus efficacement, a rapporté The Information dimanche, citant deux personnes ayant connaissance des discussions.

L'une des puces est une unité de traitement de la mémoire conçue pour fonctionner avec l'unité de traitement tensoriel de Google (TPU) et l'autre est une nouvelle TPU conçue spécifiquement pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle, selon le rapport.

Google s'est efforcé de pour que ses TPU deviennent une alternative viable aux GPU dominants de Nvidia. Les ventes de TPU sont devenues l'un des principaux moteurs de croissance des revenus de Google dans le domaine du cloud, l'entreprise cherchant à montrer aux investisseurs que ses investissements dans l'IA sont rentables.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Google et Marvell n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les entreprises visent à finaliser la conception de l'unité de traitement de la mémoire dès l'année prochaine avant de la soumettre à une production test, selon le rapport.

IA: Intelligence artificielle

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