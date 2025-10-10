 Aller au contenu principal
Google est confronté à une réglementation plus stricte au Royaume-Uni en ce qui concerne sa position dominante dans le domaine de la recherche
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La CMA peut intervenir sur les activités de recherche de Google

*

Google détient plus de 90 % des parts du marché de la recherche au Royaume-Uni

*

Google prévient que les interventions peuvent entraver l'innovation et la croissance au Royaume-Uni

(Ajout d'un contexte politique aux paragraphes 11-12 et d'un commentaire d'avocat aux paragraphes 13-14) par Muvija M et Paul Sandle

Google pourrait être contraint de modifier ses activités de recherche au Royaume-Uni après être devenu la première entreprise soumise aux nouveaux pouvoirs de l'autorité britannique de régulation de la concurrence pour lutter contre la domination des "Big Tech".

Les autorités de régulation de la concurrence ont depuis longtemps Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, dans leur ligne de mire et la décision historique rendue vendredi par la Grande-Bretagne, désignant Google comme ayant un statut stratégique sur le marché de la recherche en ligne, donne à l'autorité de régulation britannique plus de pouvoir pour intervenir.

"Nous avons constaté que Google conserve une position stratégique dans le secteur de la recherche et de la publicité liée à la recherche - avec plus de 90 % des recherches au Royaume-Uni effectuées sur sa plateforme", a déclaré Will Hayter, directeur exécutif de l'Autorité de la concurrence et des marchés pour les marchés numériques.

INTERVENTIONS POSSIBLES

La décision de la CMA lui permet d'intervenir pour s'assurer que les services de recherche de Google sont "ouverts à une concurrence effective". Il ne s'agit pas d'une constatation d'actes répréhensibles et cela n'entraîne pas de changements immédiats, mais l'autorité de régulation peut imposer des amendes en cas de non-respect des règles et dispose de pouvoirs d'exécution directs.

Elle a présenté les changements qu' elle pourrait exiger en juin, tels qu'un classement plus équitable dans les recherches, un accès plus facile à d'autres moteurs de recherche pour les consommateurs et davantage de contrôles pour les éditeurs sur la manière dont leur contenu est utilisé dans les réponses générées par l'IA. Elle devrait consulter sur toute intervention prévue dans le courant de l'année.

Oliver Bethell, directeur principal de la concurrence chez Google, a déclaré: "De nombreuses idées d'intervention soulevées dans le cadre de ce processus entraveraient l'innovation et la croissance au Royaume-Uni, ce qui risquerait de ralentir le lancement de produits à un moment où l'innovation basée sur l'IA est en plein essor

Google a annoncé le mois dernier qu'il investirait 5 milliards de livres (6,65 milliards de dollars) en Grande-Bretagne.

NOUVEAU FRONT CONTRE GOOGLE

Cette décision est la première prise par la CMA dans le cadre de ses nouveaux pouvoirs pour lutter contre les Big Tech. La deuxième enquête de la CMA sur les systèmes d'exploitation mobiles pourrait également aboutir à une désignation de Google, axée sur Android.

Le mois dernier, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a lancé une enquête sur la publicité dans les moteurs de recherche de Google et d'Amazon, tandis que le ministère américain de la justice veut obliger Google à vendre certains de ses outils de technologie publicitaire.

Le mois dernier, l'Union européenne a infligé à Google une amende antitrust de 3,45 milliards de dollars pour des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la technologie publicitaire.

PLUS DE CONTRÔLE POUR LES CONSOMMATEURS ET LES ÉDITEURS

Selon les avocats, l'évolution de la situation politique en Grande-Bretagne rend moins probable une intervention majeure.

Après que la CMA a obtenu ses nouveaux pouvoirs, le gouvernement lui a demandé de se concentrer sur la croissance et de minimiser l'incertitude pour les entreprises. En janvier, il a nommé Doug Gurr, ancien dirigeant d'Amazon, président par intérim de la CMA.

Tom Smith, avocat spécialiste de la concurrence chez Geradin Partners et ancien directeur de la CMA, a déclaré qu'il existait de solides arguments en faveur de la suppression de certaines distorsions du marché causées par la position monopolistique de Google.

Il s'agit notamment de donner aux exploitants de sites web plus de contrôle sur la manière dont leur contenu est utilisé pour la formation à l'IA, ce qui supprimerait certains des avantages déloyaux de Google par rapport à d'autres entreprises d'IA, a-t-il déclaré.

L' assistant Gemini de Google n'est pas actuellement visé par la désignation de la CMA, a déclaré l'autorité de régulation, mais d'autres fonctions de recherche basées sur l'IA, telles que les aperçus de l'IA et le mode IA, le sont. (1 $ = 0,7523 livres)

