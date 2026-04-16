Google en négociation avec le Pentagone pour déployer son IA en milieu classifié
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:06
Ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités technologiques du Pentagone. Google aurait proposé d'intégrer des garde-fous contractuels afin de limiter certains usages, notamment l'interdiction de la surveillance de masse sur le territoire national et le recours à des systèmes d'armes autonomes sans supervision humaine adéquate.
Un tel accord permettrait à Google de consolider sa position sur le marché des contrats publics, alors que l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique pour les institutions gouvernementales. Les deux parties n'ont pas commenté officiellement ces discussions, qui interviennent dans un contexte politique marqué par des propositions de réorganisation du département de la Défense, soumises à l'approbation du Congrès.
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