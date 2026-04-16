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Google en négociation avec le Pentagone pour déployer son IA en milieu classifié
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:06

Google discute avec le département de la Défense américain en vue d'un accord permettant l'utilisation de ses modèles d'intelligence artificielle Gemini dans des environnements classifiés. Les échanges portent sur un cadre autorisant ces technologies pour des usages jugés légaux, dans un contexte où les autorités américaines accélèrent l'intégration de l'IA afin de réduire les coûts et améliorer l'efficacité des processus administratifs.

Ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités technologiques du Pentagone. Google aurait proposé d'intégrer des garde-fous contractuels afin de limiter certains usages, notamment l'interdiction de la surveillance de masse sur le territoire national et le recours à des systèmes d'armes autonomes sans supervision humaine adéquate.

Un tel accord permettrait à Google de consolider sa position sur le marché des contrats publics, alors que l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique pour les institutions gouvernementales. Les deux parties n'ont pas commenté officiellement ces discussions, qui interviennent dans un contexte politique marqué par des propositions de réorganisation du département de la Défense, soumises à l'approbation du Congrès.

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