Google doit verser 465 millions d'euros de dommages et intérêts à une plateforme allemande de comparaison de prix, selon un tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O doit verser à la plateforme allemande de comparaison de prix Idealo environ 465 millions d'euros (542 millions de dollars) à titre de dommages et intérêts pour abus de marché, a décidé un tribunal de Berlin.

Le tribunal a estimé que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché dans deux affaires et a ordonné au géant américain de la technologie de payer des dommages et intérêts, les deux décisions pouvant faire l'objet d'un appel, a déclaré un porte-parole du tribunal à Reuters.

Outre Idealo, la société Producto, un autre site allemand de comparaison de prix, se verra également attribuer 107 millions d'euros.

À la suite de ces décisions, Idealo - une filiale du groupe de médias allemand Axel Springer - a déclaré qu'elle poursuivrait son action en justice contre Google.

"Nous continuerons à nous battre, car l'abus de marché doit avoir des conséquences et ne doit pas devenir un modèle commercial lucratif qui rapporte malgré les amendes et les dommages-intérêts", a déclaré Albrecht von Sonntag, cofondateur d'Idealo.

Idealo avait réclamé à Google 3,3 milliards d'euros, intérêts compris. L'entreprise accuse l'exploitant du moteur de recherche d'avoir abusé de son marché pour les comparaisons de prix entre 2008 et 2023.

Google rejette fermement les décisions et fera appel, a déclaré un porte-parole de la société.

Google a déclaré avoir apporté des changements en 2017 pour s'assurer que les services de comparaison de prix rivaux aient la même possibilité que son propre Google Shopping d'afficher des publicités sur sa page de résultats de recherche.

"Les changements que nous avons apportés en 2017 se sont avérés efficaces sans intervention de la Commission européenne", a déclaré le porte-parole.

"Le nombre de sites de comparaison de prix en Europe utilisant l'unité Shopping conçue par le remède est passé de sept à 1 550."

(1 $ = 0,8575 euros)