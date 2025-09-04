Google doit payer 425 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif sur la protection de la vie privée, selon le jury

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury juge Google responsable de violations de la vie privée dans le cadre d'un recours collectif

Google nie toute faute et affirme que les données n'étaient pas personnelles et qu'elles étaient cryptées

Google a déjà fait l'objet d'autres poursuites en matière de protection de la vie privée

Un jury fédéral a décidé mercredi que Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, devait payer 425 millions de dollars pour avoir porté atteinte à la vie privée des utilisateurs en continuant à collecter des données pour des millions d'utilisateurs qui avaient désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google.

Le verdict a été rendu à l'issue d'un procès devant le tribunal fédéral de San Francisco, à la suite d'allégations selon lesquelles Google aurait, pendant huit ans, accédé aux appareils mobiles des utilisateurs pour collecter, enregistrer et utiliser leurs données, en violation des garanties de protection de la vie privée données dans le cadre de ses paramètres d'activité sur le Web et les applications.

Les utilisateurs avaient demandé plus de 31 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Le jury a jugé Google responsable de deux des trois plaintes pour violation de la vie privée déposées par les plaignants. Le jury a estimé que Google n'avait pas agi avec malveillance, ce qui signifie qu'il n'avait pas droit à des dommages-intérêts punitifs.

Google prévoit de faire appel, a déclaré Jose Castaneda, porte-parole de Google.

"Cette décision ne comprend pas le fonctionnement de nos produits", a déclaré M. Castaneda. "Nos outils de protection de la vie privée permettent aux utilisateurs de contrôler leurs données et, lorsqu'ils désactivent la personnalisation, nous respectons leur choix."

David Boies, avocat des utilisateurs, a déclaré dans un communiqué qu'ils étaient "évidemment très satisfaits du verdict rendu par le jury."

Le recours collectif, déposé en juillet 2020, affirmait que Google continuait à collecter les données des utilisateurs même lorsque le paramètre était désactivé, grâce à ses relations avec des applications telles qu'Uber, Venmo et Instagram de Meta

META.O qui utilisent certains services d'analyse de Google.

Lors du procès, Google a déclaré que les données collectées étaient "non personnelles, pseudonymes et stockées dans des endroits séparés, sécurisés et cryptés." Google a déclaré que les données n'étaient pas associées aux comptes Google des utilisateurs ou à l'identité d'un utilisateur individuel.

Le juge de district Richard Seeborg a certifié l'affaire en tant que recours collectif couvrant environ 98 millions d'utilisateurs de Google et 174 millions d'appareils.

Google a déjà fait l'objet d'autres poursuites en matière de protection de la vie privée, notamment au début de l'année, lorsqu'il a versé près de 1,4 milliard de dollars dans le cadre d'un accord avec le Texas , à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise aurait violé la législation de cet État en matière de protection de la vie privée.

En avril 2024, Google a accepté de détruire des milliards d'enregistrements de données relatives aux activités de navigation privée des utilisateurs pour mettre fin à un procès qui l'accusait de suivre les personnes qui pensaient naviguer en privé, y compris en mode "Incognito".