 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 863,00
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google doit être démantelé et payer plus d'impôts dans l'UE, réclame un ministre allemand
information fournie par AFP 18/09/2025 à 17:53

Google doit être démantelé et payer d'avantage d'impôts dans l'UE, a exigé le ministre allemand des Médias et de la Culture, alors que Bruxelles durcit le ton avec le géant américain de la tech malgré les menaces de Donald Trump ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Google doit être démantelé et payer d'avantage d'impôts dans l'UE, a exigé le ministre allemand des Médias et de la Culture, alors que Bruxelles durcit le ton avec le géant américain de la tech malgré les menaces de Donald Trump ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Google doit être démantelé et payer d'avantage d'impôts dans l'UE, a exigé le ministre allemand des Médias et de la Culture, alors que Bruxelles durcit le ton avec le géant américain de la tech malgré les menaces de Donald Trump.

Dans un podcast du magazine Politico qui sera publié vendredi, le ministre conservateur Wolfram Weimer s'en est pris au groupe californien, qui concurrence déloyalement les acteurs européens du numérique selon lui et doit se plier au droit antitrust.

"Le mieux serait de démanteler Google [...] Nous devons aborder Google dans tous les domaines d'action possibles", a-t-il déclaré.

Cette sanction planait depuis plusieurs mois aux Etats-Unis sur le groupe californien, accusé d'être un monopole et sommé par le gouvernement américain de se séparer de Chrome, son navigateur phare.

Mais les juges de Washington se sont montrés plus cléments début septembre, en exigeant que Google cède ses résultats de recherche et certaines données à des entreprises concurrentes.

Le ministre allemand compte désormais sur la règlementation de l'UE, "qui est sur la bonne voie, mais nous avons besoin de beaucoup plus".

Wolfram Weimer veut aussi une application plus stricte du droit fiscal européen à Google, "qui ne paie pratiquement aucun impôt ici et ne rend rien à la société" malgré "d'énormes marges".

C'est un débat explosif en cours entre Bruxelles et Washington alors que les 27 discutent depuis plusieurs années d'imposer les géants américains du numérique, un projet vivement critiqué par Donald Trump.

En mai, M. Weimer avait indiqué réfléchir à introduire une taxe nationale sur les revenus publicitaires d' Alphabet , la société mère de Google, et Meta, qui détient Facebook .

Les tensions se sont ravivées début septembre quand la Commission Européenne a infligé une amende de près de 3 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne.

Si l'UE ne revient pas sur sa décision, les Etats-Unis appliqueront des droits de douane de rétorsion, a menacé le président américain.

Google "change le paysage médiatique et donc les bases démocratiques du pays", a encore ajouté M. Weimer. "De ce fait, notre liberté d'opinion est menacée".

Pour résister à son emprise, le ministre recommande aux chaînes publiques de coopérer d'avantage avec les médias du secteur privé.

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,3255 USD NASDAQ +0,32%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
782,8350 USD NASDAQ +0,92%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 18:27

    et oui si il y a position dominante c'est parce que nos bons dirigeants européens avec les normes et français avec les taxes et les impôts ont tout fait pour favoriser les us et empêcher l'émergence de sociétés européennes et françaises. Et on continue en s'aplatissant devant Donald et ses taxes.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sculpture représentant le logo du groupe chimique belge Solvay au siège de l'entreprise à Bruxelles
    Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:32 

    Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • Un avion de chasse israélien F15
    Israël dit attaquer des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région. Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    information fournie par AOF 18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank