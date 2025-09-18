Google doit être démantelé et payer plus d'impôts dans l'UE, réclame un ministre allemand

Google doit être démantelé et payer d'avantage d'impôts dans l'UE, a exigé le ministre allemand des Médias et de la Culture, alors que Bruxelles durcit le ton avec le géant américain de la tech malgré les menaces de Donald Trump ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Google doit être démantelé et payer d'avantage d'impôts dans l'UE, a exigé le ministre allemand des Médias et de la Culture, alors que Bruxelles durcit le ton avec le géant américain de la tech malgré les menaces de Donald Trump.

Dans un podcast du magazine Politico qui sera publié vendredi, le ministre conservateur Wolfram Weimer s'en est pris au groupe californien, qui concurrence déloyalement les acteurs européens du numérique selon lui et doit se plier au droit antitrust.

"Le mieux serait de démanteler Google [...] Nous devons aborder Google dans tous les domaines d'action possibles", a-t-il déclaré.

Cette sanction planait depuis plusieurs mois aux Etats-Unis sur le groupe californien, accusé d'être un monopole et sommé par le gouvernement américain de se séparer de Chrome, son navigateur phare.

Mais les juges de Washington se sont montrés plus cléments début septembre, en exigeant que Google cède ses résultats de recherche et certaines données à des entreprises concurrentes.

Le ministre allemand compte désormais sur la règlementation de l'UE, "qui est sur la bonne voie, mais nous avons besoin de beaucoup plus".

Wolfram Weimer veut aussi une application plus stricte du droit fiscal européen à Google, "qui ne paie pratiquement aucun impôt ici et ne rend rien à la société" malgré "d'énormes marges".

C'est un débat explosif en cours entre Bruxelles et Washington alors que les 27 discutent depuis plusieurs années d'imposer les géants américains du numérique, un projet vivement critiqué par Donald Trump.

En mai, M. Weimer avait indiqué réfléchir à introduire une taxe nationale sur les revenus publicitaires d' Alphabet , la société mère de Google, et Meta, qui détient Facebook .

Les tensions se sont ravivées début septembre quand la Commission Européenne a infligé une amende de près de 3 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne.

Si l'UE ne revient pas sur sa décision, les Etats-Unis appliqueront des droits de douane de rétorsion, a menacé le président américain.

Google "change le paysage médiatique et donc les bases démocratiques du pays", a encore ajouté M. Weimer. "De ce fait, notre liberté d'opinion est menacée".

Pour résister à son emprise, le ministre recommande aux chaînes publiques de coopérer d'avantage avec les médias du secteur privé.