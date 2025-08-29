Google devrait se voir infliger une modeste amende antitrust par l'UE dans le cadre de l'enquête sur l'adtech, selon des sources

Google, la société d'Alphabet

GOOGL.O , devrait se voir infliger dans les prochaines semaines une modeste amende antitrust de l'UE pour des pratiques anticoncurrentielles présumées dans ses activités d'adtech, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

La décision de la Commission européenne fait suite à une enquête de quatre ans déclenchée par une plainte de l'European Publishers Council, qui a ensuite donné lieu à des accusations en 2023 , selon lesquelles Google favoriserait ses propres services publicitaires au détriment de ses rivaux.

L'amende modeste marque un changement dans l'approche de la nouvelle responsable de la concurrence de l'UE, Teresa Ribera, à l'égard des violations des Big Tech, alors que sa prédécesseure Margrethe Vestager mettait l'accent sur les lourdes sanctions dissuasives.

Les sources ont déclaré que Mme Ribera souhaitait se concentrer sur les moyens d'inciter les entreprises à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles plutôt que de les punir. Le responsable de l'application des règles de concurrence de l'UE a refusé de faire des commentaires.

Google a fait référence à un billet de blog de 2023 dans lequel il critiquait ce qu'il appelait l'interprétation erronée du secteur de l'adtech par la Commission et affirmait que les éditeurs et les annonceurs disposaient d'un choix considérable.

L'amende ne sera probablement pas de l'ampleur de la sanction record de 4,3 milliards d'euros imposée à Google par l'autorité européenne de la concurrence en 2018 pour avoir utilisé son système d'exploitation mobile Android afin d'étouffer ses rivaux.

L'entreprise s'est également vu infliger une amende de 2,42 milliards d'euros en 2017 pour avoir utilisé son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur des rivaux européens plus petits, et une amende de 1,49 milliard d'euros en 2019 pour avoir abusé de sa position dominante afin d'empêcher les sites web d'utiliser des courtiers autres que sa plateforme AdSense.

Les recettes publicitaires de Google en 2024, y compris celles provenant des services de recherche, de Gmail, de Google Play, de Google Maps, de YouTube, de Google Ad Manager, d'AdMob et d'AdSense, se sont élevées à 264,6 milliards de dollars, soit 75,6 % du chiffre d'affaires total. Il s'agit de la principale plateforme de publicité numérique au monde.

Google ne fournit pas de chiffre d'affaires pour ses activités adtech, qui concernent la publicité sur d'autres sites web et non les annonces de recherche.

Mme Ribera n'ordonnera pas à Google de vendre une partie de son activité adtech, bien que son prédécesseur ait suggéré que l'entreprise pourrait céder son outil DoubleClick for Publishers et son système d'échange d'annonces AdX, ont déclaré ces personnes, confirmant un article de Reuters de l'année dernière.

Elles ont ajouté que l'UE pourrait ne pas avoir à émettre d'ordonnance de séparation, car un juge américain a fixé à septembre la date du procès sur les mesures correctives potentielles pour la domination de Google sur les outils publicitaires utilisés par les éditeurs en ligne.