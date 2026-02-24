Google conclut des accords énergétiques avec AES et Xcel pour ses centres de données
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:15
Xcel Energy alimentera le nouveau centre de données de Google à Pine Island, dans le Minnesota, et injectera 1 900 mégawatts d'énergie propre supplémentaires dans le réseau. Le projet comprend 1 400 MW d'éolien, 200 MW de solaire et 300 MW de stockage longue durée, ainsi qu'un investissement de 50 millions de dollars de Google dans un réseau de batteries. L'entreprise précise que ces développements ne généreront pas de surcoût pour les clients existants.
De son côté, AES a conclu un contrat de 20 ans pour fournir en électricité un centre de données au Texas, dans le comté de Wilbarger, avec des capacités implantées à proximité du site. Google multiplie ce type d'accords, après un partenariat avec NextEra Energy portant sur 3,5 gigawatts de capacités en service ou sous contrat. D'autres acteurs comme Meta, Microsoft et Amazon Web Services ont également renforcé leurs approvisionnements énergétiques pour soutenir l'expansion de leurs centres de données.
Valeurs associées
|311,0500 USD
|NASDAQ
|-0,14%
