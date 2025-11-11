 Aller au contenu principal
Google annonce qu'il investira environ 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet's GOOGL.O Google a déclaré mardi qu'il investirait 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars)en Allemagne au cours des prochaines années, dans le but d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe.

Les plans comprennent un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, a déclaré Google, selon les informations qu'il a fournies avant une conférence de presse à Berlin.

