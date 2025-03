Google (Alphabet) se renforce dans la cybersécurité en rachetant Wiz pour 32 milliards de dollars

(AOF) - Google a signé un accord définitif pour l'acquisition de Wiz, une société spécialisée dans la cybersécurité pour les infrastructures cloud, pour 32 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. " Cette acquisition représente un investissement de Google Cloud pour accélérer deux tendances importantes et en croissance à l'ère de l'IA : l'amélioration de la sécurité du cloud et la possibilité d'utiliser plusieurs clouds (multicloud) " a expliqué la firme technologique américaine.

" Wiz offre une plateforme de sécurité facile à utiliser qui se connecte à tous les principaux loud et environnements de programmation afin d'aider à prévenir les incidents de cybersécurité " détaille Google. " Les organisations de toutes tailles - des start-ups aux grandes entreprises en passant par les gouvernements et les organisations du secteur public - peuvent utiliser Wiz pour protéger tout ce qu'elles construisent et exploitent dans le nuage ".

L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

