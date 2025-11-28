 Aller au contenu principal
Google abandonne sa plainte antitrust auprès de l'UE concernant l'informatique dématérialisée de Microsoft, en pleine enquête de l'UE
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre du cadre de Google au paragraphe 4, qui passe de directeur principal à directeur des affaires gouvernementales et de la politique publique) par Foo Yun Chee

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a retiré vendredi sa plainte antitrust auprès de l'UE concernant les pratiques de son rival Microsoft MSFT.O en matière d'informatique dématérialisée, une semaine après que les régulateurs de l'UE ont lancé une enquête pour déterminer si Microsoft devrait être soumis à des règles visant à limiter son pouvoir dans ce secteur. L'année dernière, Google a porté ses griefs devant la Commission européenne , alléguant que les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft enfermaient les clients dans la plateforme d'informatique dématérialisée de Microsoft, Azure.

Amazon AMZN.O domine le marché de l'informatique en nuage avec une part de 30 %, suivi de Microsoft à 20 % et de Google à 13 %.

"Aujourd'hui, nous retirons cette plainte (contre Microsoft) à la lumière de l'annonce récente selon laquelle la CE évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur de l'informatique en nuage dans le cadre d'un processus distinct", a déclaré Giorgia Abeltino, responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique pour Google Cloud Europe, dans un billet de blog.

"Nous continuons à travailler avec les décideurs politiques, les clients et les régulateurs à travers l'UE, le Royaume-Uni et ailleurs pour plaider en faveur du choix et de l'ouverture sur le marché du cloud", a-t-elle ajouté. La Commission, qui joue le rôle de gardienne de la concurrence dans l'UE, enquête pour déterminer si certaines caractéristiques du secteur de l'informatique dématérialisée pourraient renforcer le pouvoir de marché de Microsoft Azure et d'Amazon Web Services.

Ces enquêtes, qui devraient s'achever dans un an, pourraient conduire à la désignation de ces deux services comme "gardiens" en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, soumis à une liste de choses à faire et à ne pas faire afin d'ouvrir les marchés aux rivaux et d'offrir davantage de choix aux utilisateurs.

