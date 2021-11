Goldman Sachs vise un gain de 12% en douze mois sur les actions européennes

Découvrez les secteurs privilégiés par les stratèges de Goldman Sachs. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque américaine préfèrent les valeurs bancaires, l'énergie, la santé, l'industrie et la technologie.

Les stratèges de Goldman Sachs conservent un biais positif sur les actions européennes pour 2022. Ils ont fixé un objectif à 530 points sur l'indice Stoxx 600 dans les douze prochains mois. Soit un potentiel de 12%, en ajoutant le dividende et la performance.

Malgré la hausse des cours, les actions européennes paraissent moins chères qu'elles ne l'étaient début 2021. Ainsi, le PER estimé à douze mois du Stoxx 600 est passé de 17,5 à 16 alors que les cours ont progressé de plus de 20%.

Avec un PER estimé à douze mois de 16 et un rendement des dividendes de 3%, les Bourses européennes sont plus attrayantes que les marchés américains (PER à plus de 20) et bien plus que d'autres actifs financiers.

Le «free cash flow yield» des sociétés européennes est estimé en 2022 à 5,3% contre 4,1% pour les entreprises américaines.

Des valorisations attrayantes en Europe

Les investisseurs le savent, selon Goldman Sachs qui voit des achats d'actions dans les fonds d'actions, les fonds diversifiés et les fonds de private equity lançant des offres sur des sociétés cotées.

Et les entreprises utilisent leur cash pour lancer des OPA et racheter leurs propres titres. Les moteurs de la hausse sont toujours là : taux faibles, reprise économique, faibles valorisations relatives.

Les experts pensent que les marges de profits sont à leur pic, pénalisées pour le trimestre en