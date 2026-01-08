Goldman Sachs transfère l'Apple Card à la banque Chase
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 13:02
Goldman Sachs a annoncé que la transition du programme vers Chase s'étalerait sur environ 24 mois, période durant laquelle la banque continuera d'assurer la gestion opérationnelle et d'enregistrer les résultats de l'activité.
Pour rappel, l'Apple Card est une carte de crédit innovante lancée en 2019 par Apple en partenariat avec Goldman Sachs. Elle a été conçue pour "placer la santé financière des utilisateurs au centre de ses préoccupations".
"Cette transaction achève substantiellement le rétrécissement de notre focalisation dans nos activités de consommation", a commenté David Solomon, le p.-d.g. de Goldman Sachs.
Sur le plan financier, l'opération devrait entraîner une hausse du bénéfice par action (BPA) de 0,46 dollar pour les résultats du quatrième trimestre 2025.
Ce résultat comptable s'explique par la libération de 2,48 milliards de dollars de réserves pour pertes sur prêts, bien que partiellement compensée par une réduction de 2,26 milliards de dollars des revenus nets liée aux dépréciations du portefeuille de prêts et aux obligations de résiliation de contrat.
Le titre Goldman Sachs a cédé 1,5% à New York hier et affiche un repli de 0,2% en préouverture à Wall Street.
Valeurs associées
|940,430 USD
|NYSE
|-1,59%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2.700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises. Le ... Lire la suite
-
Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de 3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes deux inférieures aux attentes du groupe. Le premier détaillant alimentaire britannique ... Lire la suite
-
Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer