 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs transfère l'Apple Card à la banque Chase
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 13:02

Le géant bancaire Goldman Sachs a conclu un accord pour transférer son programme de cartes de crédit Apple Card ainsi que les comptes associés vers la banque Chase. Cette opération marque une étape décisive dans le recentrage stratégique de la firme vers ses activités historiques de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

Goldman Sachs a annoncé que la transition du programme vers Chase s'étalerait sur environ 24 mois, période durant laquelle la banque continuera d'assurer la gestion opérationnelle et d'enregistrer les résultats de l'activité.

Pour rappel, l'Apple Card est une carte de crédit innovante lancée en 2019 par Apple en partenariat avec Goldman Sachs. Elle a été conçue pour "placer la santé financière des utilisateurs au centre de ses préoccupations".

"Cette transaction achève substantiellement le rétrécissement de notre focalisation dans nos activités de consommation", a commenté David Solomon, le p.-d.g. de Goldman Sachs.

Sur le plan financier, l'opération devrait entraîner une hausse du bénéfice par action (BPA) de 0,46 dollar pour les résultats du quatrième trimestre 2025.

Ce résultat comptable s'explique par la libération de 2,48 milliards de dollars de réserves pour pertes sur prêts, bien que partiellement compensée par une réduction de 2,26 milliards de dollars des revenus nets liée aux dépréciations du portefeuille de prêts et aux obligations de résiliation de contrat.

Le titre Goldman Sachs a cédé 1,5% à New York hier et affiche un repli de 0,2% en préouverture à Wall Street.

Apple

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
940,430 USD NYSE -1,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.01.2026 13:34 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Zalando ferme un important site logistique en Allemagne, 2.700 emplois supprimés
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.01.2026 13:30 

    Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2.700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises. Le ... Lire la suite

  • Des clients passent devant une succursale de Tesco à Londres
    Tesco: Les ventes et la croissance déçoivent au 3e trimestre, le titre chute
    information fournie par Reuters 08.01.2026 13:29 

    Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de ‍3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes ‌deux inférieures aux attentes du groupe. Le premier détaillant alimentaire britannique ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Les groupes pétroliers Galp et Moeve envisagent un rapprochement pour créer un géant ibérique
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.01.2026 13:28 

    Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank