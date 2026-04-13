Goldman Sachs: résultats meilleurs qu'attendus au 1T grâce au rebond des fusions-acquisitions

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La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a publié lundi des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, profitant d'un fort rebond des opérations de fusion-acquisition finalisées ainsi que d'un essor des activités de marchés et de gestion d'actifs.

Le groupe bancaire a dégagé un bénéfice net de 5,40 milliards de dollars (+18% sur un an) pour un consensus à 5,08 milliards. Dilué par action, il ressort à 17,55 dollars contre 14,12 dollars un an plus tôt et un consensus de 16,27 dollars.

"Goldman Sachs a réalisé une très forte performance pour nos actionnaires ce trimestre, alors même que les conditions de marché sont devenues plus volatiles", a commenté David Solomon, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

"L'environnement géopolitique reste très complexe - par conséquent une gestion disciplinée des risques doit rester au cœur de nos opérations", a-t-il ajouté.

Sa branche Global Banking and Markets (GBM) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19% sur un an et de 22% par rapport au trimestre précédent, à 12,74 milliards de dollars. Ce qui représente une contribution conséquente à celui du groupe, qui a atteint 17,23 milliards sur le trimestre (+14% sur un alors que le consensus des analystes de FactSet attendait 16,99 milliards.

Les commissions en banque d'investissements se sont envolées de 48%, à 2,84 milliards de dollars, "principalement grâce à un chiffre d'affaires significativement plus élevé dans le conseil, illustrant une hausse importante des volumes de fusions et d'acquisitions menées à terme", a expliqué le groupe, tout en soulignant que les perspectives concernant les affaires à venir avaient néanmoins "légèrement décru" par rapport à fin 2025.

Les émissions de dette et d'actions ont également bondi.

En revanche, l'activité FICC (obligations, devises, matières premières) a vu son chiffre d'affaires reculer de 10% sur un an à 4,01 milliards de dollars du fait de revenus moindres sur les produits de taux, les emprunts et les crédits dans un contexte de baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

Mais elle a partiellement compensé ce manque à gagner grâce à des rentrées "significativement supérieures" dans les matières premières et les devises, a souligné la banque dans son communiqué.

Sa branche Gestion d'actifs et de fortune (AWS) a vu son chiffre d'affaires grossir de 10%, à 4,08 milliards, profitant de meilleures commissions de gestion qui ont été en partie altérées par un recul des frais perçus dans la banque privée et les prêts.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Goldman Sachs perdait 4,22%.