Goldman Sachs reste "neutre" sur Netflix, mais réduit sa cible
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 17:54
L'intermédiaire financier note que depuis la parution de sa dernière étude sur la valeur, en date du 21 octobre, l'action a chuté de 27%, à comparer avec une hausse de 3% pour le S&P 500, une baisse qui reflète selon lui un déplacement de l'attention des investisseurs désormais davantage focalisés sur le projet d'acquisition de Warner Bros. plutôt que sur les perspectives de développement de l'entreprise en tant que société indépendante.
Sur le plan fondamental, Goldman s'attend néanmoins à ce que les résultats du 4ème trimestre témoignent d'une activité solide, l'équipe de direction continuant de bien exécuter ses priorités stratégiques actuelles à commencer par la création de contenus originaux de nature à stimuler l'engagement des utilisateurs et la croissance, mais aussi la retransmission de programmes de divertissement en direct, comme l'illustre le récent succès des matches de football américain de la NFL diffusés le jour de Noël.
L'analyste mentionne aussi l'expansion de l'offre des contenus de jeux vidéo, ainsi que les progrès enregistrés sur le front de la publicité numérique, qui se caractérisent par une adoption grandissante par les annonceurs de son offre publicitaire.
Valeurs associées
|88,8450 USD
|NASDAQ
|-1,86%
