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Goldman Sachs reste à l'achat du titre Eli Lilly
information fournie par AOF 22/05/2026 à 17:31

(Zonebourse.com) - Goldman Sachs a réagi a la publication d'Eli Lilly ( 1,68%, à 1 059,18 dollars) concernant les résultats préliminaires de son étude de phase III devant évaluer l'efficacité et la sécurité du Retatrutide chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant au moins une comorbidité liée au poids.

L'essai a atteint tous ses critères d'évaluation principaux et secondaires clés. Goldman Sachs relève qu'il s'agit du deuxième essai pivot démontrant que la perte de poids obtenue avec ce produit est équivalente à celle d'une chirurgie bariatrique (réduction de l'estomac).

Dans le détail, à 80 semaines, dans les groupes avec les doses 4 mg, 9 mg et 12 mg, les patients ont respectivement perdu 19, 25,9 et 28,3% de leur poids corporel, contre 2,2% pour le groupe placebo. Dans l'extension à 104 semaines, les pertes de poids moyennes ont atteint selon les dosages 27,9, 29,5 et 30,3%.

A court terme, Goldman Sachs pense que le sentiment des investisseurs à l'égard de l'action Eli Lilly restera ancré à la solide exécution commerciale de la franchise Tirzépatide (Zepbound/Mounjaro) et à la dynamique de lancement de Foundayo, dans un contexte où le titre a rebondi d'environ 20% à la suite du recadrage des perspectives lors des résultats du premier trimestre.

Les analystes de Goldman Sachs ont confirmé leur recommandation à l'achat, avec un objectif de cours à 12 mois de 1 283 dollars. Ils notent toutefois qu'une baisse annuelle des prix plus importante que prévu sur le marché de l'obésité constitue un risque baissier pour le titre. Au même titre qu'une perte de parts de marché plus marquée qu'attendu, due soit à la concurrence externe, soit à un manque d'exécution interne sur les actifs actuels et en cours de développement.

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