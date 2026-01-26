Goldman Sachs renforce son comité de direction pour accélérer dans la gestion d'actifs
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 16:56
Le président-directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a officialisé la nomination de ces dirigeants au Comité de Direction (Management Committee) avec un objectif clair : consolider une plateforme mondiale de gestion d'actifs et de fortune (AWM - Asset & Wealth Management).
Parmi les promus, James Reynolds et Vivek Bantwal, coresponsables mondiaux du crédit privé, font leur entrée, illustrant l'importance croissante de cette classe d'actifs.
Le volet investissement est également renforcé par l'arrivée de Michael Brandmeyer, responsable des investissements du groupe de gestion externe, et de Gregory Calnon pour les investissements publics.
Côté gestion de fortune, John Mallory et Nishi Somaiya sont nommés coresponsables mondiaux, épaulés par Kristin Olson pour les investissements alternatifs.
"Ce groupe de leaders permettra de faire progresser nos objectifs alors que nous continuons à bâtir une plateforme AWM mondiale et de grande envergure", a commenté David Salomon.
