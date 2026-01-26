 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs renforce son comité de direction pour accélérer dans la gestion d'actifs
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 16:56

La banque d'affaires américaine a intégré sept nouveaux associés au sein de son instance dirigeante afin de soutenir la croissance stratégique de son pôle de gestion d'actifs et de fortune.

Le président-directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a officialisé la nomination de ces dirigeants au Comité de Direction (Management Committee) avec un objectif clair : consolider une plateforme mondiale de gestion d'actifs et de fortune (AWM - Asset & Wealth Management).

Parmi les promus, James Reynolds et Vivek Bantwal, coresponsables mondiaux du crédit privé, font leur entrée, illustrant l'importance croissante de cette classe d'actifs.

Le volet investissement est également renforcé par l'arrivée de Michael Brandmeyer, responsable des investissements du groupe de gestion externe, et de Gregory Calnon pour les investissements publics.

Côté gestion de fortune, John Mallory et Nishi Somaiya sont nommés coresponsables mondiaux, épaulés par Kristin Olson pour les investissements alternatifs.

"Ce groupe de leaders permettra de faire progresser nos objectifs alors que nous continuons à bâtir une plateforme AWM mondiale et de grande envergure", a commenté David Salomon.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
925,505 USD NYSE +0,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank