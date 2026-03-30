Goldman Sachs relève Sartorius Stedim Biotech à acheter
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 14:53
En préambule, les analystes de la banque américaine annoncent que, malgré la volatilité des marchés financiers, ils continuent de croire en la solidité fondamentale du marché de la Biopharma, en s'appuyant sur les ventes, les prescriptions, l'activité de R&D et les engagements de production.
C'est notamment pour cette raison qu'ils avaient dégradé Sartorius Stedim Biotech à neutre plus tôt dans l'année, car les perspectives du secteur du Bioprocessing semblaient alors mieux intégrées dans le cours de l'action. Ils ne s'attendaient toutefois pas à ce que le cours de l'action chute d'environ 15% entre la mi-janvier et la fin février, et qu'il poursuive sa baisse depuis la fin du mois de février.
Dans le détail, sur Sartorius Stedim Biotech, ils pensent que la division LPS (Lab Products & Services) reste solidement positionnée, même s'ils ont réduit leurs attentes pour cette dernière après la journée investisseurs. En parallèle, Goldman Sachs pense que les récentes annonces de projets de dépenses d'investissement et la nécessité pour l'industrie pharmaceutique de soutenir sa croissance future sont des facteurs de soutien essentiels. Après une année 2026 stable pour ce secteur, un début de reprise dans les équipements est espéré pour le second semestre 2027.
Dans ces conditions, les analystes ont relevé leur recommandation sur Sartorius Stedim Biotech de neutre à acheter, en abaissant toutefois leur cible de cours de 235 à 214 euros. Sur Sartorius, ils sont restés à neutre, en diminuant également leur objectif de cours de 257 à 232 euros. Pour la société cotée à Francfort, Goldman Sachs estime que le potentiel de hausse est plus faible, car le titre a mieux résisté que celui de sa filiale, ce qui semble injustifié à la vue des perspectives plus faibles pour la division LPS.
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