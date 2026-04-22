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Goldman Sachs règle les poursuites engagées par les actionnaires dans le cadre du scandale 1MDB
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des accusations, demandes de commentaires, un contexte, une signature) par Jonathan Stempel

Goldman Sachs GS.N a accepté de régler un recours collectif accusant la banque de Wall Street d'avoir fraudé ses actionnaires au sujet de son travail pour 1MDB, un fonds souverain malaisien qui s'est retrouvé mêlé à un scandale de corruption.

Dans une lettre déposée mercredi au tribunal fédéral de Manhattan, Goldman et les actionnaires ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un accord de principe en vue d'un règlement, et qu'ils prévoyaient de soumettre un règlement à une approbation préliminaire d'ici le 20 mai.

Goldman n'a pas souhaité faire de commentaire. Les avocats des actionnaires dirigés par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les conditions n'ont pas été divulguées.

L'ancien premier ministre malaisien Najib Razak a créé 1MDB pour promouvoir le développement économique, avec l'aide du financier malaisien Jho Low, aujourd'hui en fuite.

Les autorités américaines et malaisiennes ont déclaré que 4,5 milliards de dollars avaient été détournés de la 1MDB, dont une partie vers des comptes bancaires offshore et des sociétés écrans liées à Low.

Goldman a aidé 1MDB à vendre 6,5 milliards de dollars d'obligations et a perçu des commissions estimées à 600 millions de dollars. Les actionnaires ont accusé la banque d'avoir menti sur son rôle dans la fraude tout en vantant à plusieurs reprises sa gestion des risques prétendument solide.

Ils ont déclaré que le cours de l'action de Goldman avait chuté après que les investisseurs eurent réalisé que Goldman avait "activement facilité la fraude et en avait largement profité".

En 2020, Goldman a accepté de payer 2,9 milliards de dollars de pénalités et de faire admettre à une unité malaisienne qu'elle avait commis des actes répréhensibles afin de mettre fin aux enquêtes menées par le ministère américain de la Justice et d'autres autorités sur 1MDB. Un juge de Brooklyn, à New York, a officiellement mis fin à l'affaire pénale américaine contre Goldman en mai 2024, après que la banque a mené à bien un accord de poursuite différée de trois ans.

Un banquier de Goldman a été reconnu coupable d'avoir contribué au pillage de 1MDB, et un autre a plaidé coupable.

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