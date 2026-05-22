Goldman Sachs monte à plus de 5% de Zalando

La banque d'investissement américaine a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du spécialiste allemand du prêt-à-porter en ligne Zalando, selon un avis boursier diffusé vendredi.

En date du jeudi 14 mai, la firme new-yorkaise détenait 5,12% du capital à la suite d'une acquisition d'actions.

L'avis ne précise pas quel était le niveau de participation précédent de Goldman Sachs, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une première prise de participation.

La majeure partie de sa participation est constituée d'instruments financiers, lesquels représentent 3,84% des droits de vote, les 1,27% restants étant détenus de façon directe.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando s'octroyait une progression de 2,4% vendredi matin dans le sillage de cette notification. Le titre avait perdu plus de 17% sur le mois écoulé, sur fond de résultats trimestriels sans grand éclat et de spéculations faisant état d'une prochaine sortie de l'indice DAX.