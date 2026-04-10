Goldman Sachs maintient une position défensive sur les CLO, alors que les risques macroéconomiques pèsent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un environnement macroéconomique plus difficile et des risques croissants dans le crédit privé pèsent sur le marché des obligations de prêt collatéralisées (CLO), ce qui a incité Goldman Sachs à adopter une position défensive malgré l'absence de tensions financières immédiates parmi les emprunteurs.

La maison de courtage a noté que si les fondamentaux des entreprises restent stables, les "queues plus épaisses" et l'anxiété des investisseurs face à une désintermédiation potentielle liée à l'intelligence artificielle ont exercé une pression sur la dette des CLO.

Voici en détail ce que les analystes de Goldman pensent des CLO dans les conditions actuelles du marché:

* Les spreads de passif des CLO se sont élargis et les tranches mezzanines suivent la chute des prix des prêts, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée pour la prise de risques supplémentaires.

* L'ensemble des prêts d'un CLO est divisé en différents niveaux appelés tranches. Les investisseurs mezzanine se situent au milieu, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de risques que les investisseurs seniors.

* La branche courtage de Goldman Sachs reste sur la défensive en ce qui concerne les CLO, privilégiant les gestionnaires de premier plan, les garanties plus propres et les nouvelles opérations, car l'équilibre des risques devient négatif malgré des fondamentaux stables.

* Les tranches mezzanines sont préférées aux prêts à effet de levier pour les investisseurs à taux variable. Les analystes ont cité des taux de dépréciation historiquement bas pour les tranches BB et BBB, notant que les valorisations actuelles offrent un "coussin" de rendement solide contre les scénarios de défaillance potentiels.

* L'analyse est neutre sur les tranches de CLO de premier rang par rapport aux obligations américaines de bonne qualité. Alors que le marché des prêts à effet de levier se compose généralement d'émetteurs plus petits et disposant de peu d'actifs par rapport aux sociétés de qualité, les tranches CLO de premier rang restent protégées par leur position structurelle subordonnée.

* La maison de courtage a noté que le marché ne parvient pas actuellement à compenser les investisseurs pour le risque de crédit supplémentaire inhérent aux CLO.