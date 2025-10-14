 Aller au contenu principal
Goldman Sachs-Le bénéfice bondit au T3 avec les grandes transactions
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:35

Goldman Sachs GS.N a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 37% au troisième trimestre, ses banquiers d'investissement ayant perçu des honoraires de conseil plus élevés et les traders ayant capitalisé sur les marchés actifs.

La prédiction de la banque d’une année record en matière de transactions s’est matérialisée, les entreprises relançant leurs projets de fusions et de cotations.

Les frais de banque d'investissement ont augmenté à 2,66 milliards de dollars (2,30 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,87 milliard de dollars il y a un an.

La croissance a été portée par une hausse de 60% des honoraires de conseil, tandis que les commissions de souscription de titres de créance et d'actions ont également progressé.

Son concurrent JPMorgan Chase JPM.N a aussi fait état mardi de chiffres solides en matière de banque d'investissement.

Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions pour les neuf premiers mois de l'année ont dépassé 3,43 milliards de dollars, dont près de 48% aux États-Unis, selon les données de Dealogic.

La période a également été marquée par le volume moyen de fusions et acquisitions le plus élevé au niveau mondial et aux États-Unis depuis 2015, conformément à la prédiction du directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, lors de la conférence Reuters NEXT de l'année dernière.

Goldman Sachs a été l'un des co-chefs de file des introductions en bourse (IPO) les plus importantes du trimestre, notamment avec la société de logiciels de conception Figma

FIG.N , la fintech suédoise Klarna KLAR.N , et la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O .

Le bénéfice trimestriel global de la banque s'est élevé à 4,1 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, contre 2,99 milliards de dollars, soit 8,40 dollars par action, il y a un an.

Les dirigeants de Goldman Sachs se sont montrés de plus en plus optimistes quant à la conclusion d'accords au cours des derniers mois, David Solomon déclarant qu'en septembre, la banque avait connu l'une de ses semaines les plus chargées en matière d'IPO depuis plus de quatre ans.

RÉSILIENCE COMMERCIALE SOUTENUE

Les bureaux de transactions de Wall Street ont récolté les fruits d'une volatilité record, les clients réorganisant leurs portefeuilles pour suivre le rythme des changements dans les politiques commerciales, étrangères et budgétaires du président américain Donald Trump.

Le troisième trimestre est toutefois resté l'un des plus calmes de Wall Street depuis près de six ans, la baisse des taux d'intérêt de la Fed et les investissements importants dans l'IA ayant poussé les principaux indices boursiers américains à des niveaux records.

Malgré tout, les revenus de trading d'actions de Goldman Sachs ont progressé de 7% pour atteindre 3,74 milliards de dollars, les investisseurs ayant pris davantage de risques.

Les revenus des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont atteint 3,47 milliards de dollars, soit 17% de plus qu'il y a un an.

(Rédigé par Ateev Bhandari à Bangalore et Saeed Azhar à New York, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

