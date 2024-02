Goldman Sachs lance une stratégie ouverte de crédit privé européen

(AOF) - Goldman Sachs Alternatives annonce le lancement d'une nouvelle stratégie de crédit privé européen ("GSEC"), ouverte et semi-liquide. Ce lancement s'inscrit dans la continuité des efforts fructueux de la société visant à élargir l'accès à sa plateforme de placements alternatifs aux investisseurs professionnels (y compris les particuliers qualifiés). La stratégie GSEC a été lancée au quatrième trimestre 2023 et a déjà suscité un vif intérêt avec plus de 550 millions d'euros levés auprès des investisseurs.

À ce jour la stratégie, qui a versé sa première distribution aux investisseurs, s'est engagée auprès de 23 sociétés.

Goldman Sachs Alternatives investit dans le crédit privé en Europe depuis 1996, a noué des relations étroites avec les entreprises et les sponsors financiers, et traversé de multiples cycles économiques et environnements de marché.

L'activité de crédit privé a investi environ 180 milliards de dollars depuis sa création et constitue l'une des plus grandes plateformes mondiales, avec une forte présence locale sur les marchés clés des États-Unis, d'Europe et d'Asie. La stratégie de prêts directs senior représente plus de 65 milliards de dollars d'actifs sous gestion et a investi dans plus de 440 entreprises au cours de cette période.

Cette stratégie s'inscrit dans la continuité des ambitions de Goldman Sachs d'élargir l'accès à sa plateforme de placements alternatifs de 450 milliards de dollars et de fournir de nouveaux canaux par lesquels certains investisseurs individuels qualifiés et professionnels peuvent accéder aux avantages des marchés non cotés, notamment en termes de performance et de diversification.