Goldman Sachs lance une franchise de conseil sur les produits secondaires dans la région EMEA, selon une note d'information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du contexte et des détails à partir du paragraphe 3)

Goldman Sachs GS.N a lancé une activité de conseil sur le marché secondaire dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), selon une note interne dont Reuters a pris connaissance lundi, alors que les volumes de transactions sur le marché secondaire des fonds de capital-investissement continuent de croître.

La banque a nommé Andrei Brougham, qui faisait auparavant partie de Rothschild & Co, au poste de directeur général de son activité de fusions et acquisitions pour diriger ces efforts dans la région EMEA.

L'activité de conseil sur les fonds secondaires consiste à conseiller les clients sur l'achat, la vente et la structuration de participations dans des fonds de capital-investissement et des fonds alternatifs existants.

Sur les marchés publics, le volume d'achat et de vente annuel correspond généralement à la valeur des actions sous-jacentes.

Pour les marchés privés , les transactions secondaires ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des actifs gérés, car il est plus difficile d'effectuer des opérations d'entrée et de sortie sur des investissements intrinsèquement illiquides.

En 2025, cependant, environ 1,4 % des actifs sous gestion des fonds de buyout, de capital-risque, de crédit privé, d'immobilier et d'infrastructure devraient être négociés sur le marché secondaire , contre une moyenne de 0,9 % pour la période 2014-2024, selon les calculs de Breakingviews à partir des données de Preqin et d'Evercore.

Selon un rapport de S&P publié l'année dernière, les données de Preqin Pro jusqu'à la mi-juin indiquaient que les fonds secondaires avaient levé environ 38,8 milliards de dollars. Les fonds secondaires de capital-investissement sont donc en bonne voie pour dépasser 60,78 milliards de dollars à partir de 2024.

Brougham, aux côtés de Benedict van Hovell tot Westerflier, qui a récemment rejoint Goldman Sachs en tant que directeur exécutif, se concentrera sur les fonds secondaires de capital-investissement et d'infrastructure, avec un accent particulier sur les véhicules de continuation, a déclaré la banque.