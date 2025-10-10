 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 016,02
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs : l’équipe Private Wealth Management EMEA s'étoffe
information fournie par AOF 10/10/2025 à 15:35

(AOF) - Jean-Baptiste Douin a rejoint l'équipe Private Wealth Management (PWM) EMEA de Goldman Sachs en tant que managing director au sein du bureau de Paris, a annoncé la banque américaine. Il sera responsable du développement de l'activité PWM en France, avec pour mission de piloter les projets stratégiques, de renforcer encore les relations clients et d'accompagner les équipes dans la croissance de leurs activités. Il travaillera en étroite collaboration avec Charles-Louis d'Orleans et Anne-Hélène Illich et contribuera à la dynamique de réussite de leurs équipes.

Avant de rejoindre Goldman Sachs, Jean-Baptiste Douin a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Pictet, où il a dernièrement occupé le poste de directeur général pour la France, et auparavant chez J.P. Morgan, où il était Head of EMEA Lending Solutions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank