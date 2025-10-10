Goldman Sachs : l’équipe Private Wealth Management EMEA s'étoffe

(AOF) - Jean-Baptiste Douin a rejoint l'équipe Private Wealth Management (PWM) EMEA de Goldman Sachs en tant que managing director au sein du bureau de Paris, a annoncé la banque américaine. Il sera responsable du développement de l'activité PWM en France, avec pour mission de piloter les projets stratégiques, de renforcer encore les relations clients et d'accompagner les équipes dans la croissance de leurs activités. Il travaillera en étroite collaboration avec Charles-Louis d'Orleans et Anne-Hélène Illich et contribuera à la dynamique de réussite de leurs équipes.

Avant de rejoindre Goldman Sachs, Jean-Baptiste Douin a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Pictet, où il a dernièrement occupé le poste de directeur général pour la France, et auparavant chez J.P. Morgan, où il était Head of EMEA Lending Solutions.