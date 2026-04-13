Goldman Sachs fait commencer la saison des résultats du mauvais pied
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 16:44
Des chiffres globaux meilleurs que prévu...
La banque d'affaires new-yorkaise a dévoilé ce lundi, au titre du 1er trimestre 2026, un BPA en hausse de 24% en comparaison annuelle à 17,55 USD, dépassant ainsi d'environ 8% l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 19,8%.
Ses revenus se sont accrus de 14% à 17,23 MdsUSD, dépassant d'environ 200 MUSD le consensus, grâce à des croissances plus fortes que prévu dans ses activités de banque d'investissement ( 48% en comparaison annuelle) et en marchés actions ( 27%).
"Par rapport au consensus, le conseil a réalisé le plus grand delta, ses revenus ressortant un peu en dessous de 1,5 MdUSD ( 230 MUSD au-dessus des attentes), en hausse de 89%, reflétant une augmentation "significative" des volumes de fusions et acquisitions achevés", précise Jefferies.
...mais décevants dans certaines activités
En revanche, Goldman Sachs a réalisé des performances décevantes au regard des prévisions des analystes, dans son activité de marchés FICC (revenus fixes, changes, matières premières, -10%), ainsi qu'en gestion d'actifs et de fortune ( 10%).
Selon Jefferies, la baisse en FICC est due à l'activité d'intermédiation (-13%), plus précisément à des revenus "significativement" plus faibles dans les produits de taux d'intérêt, hypothèques et crédit, en partie compensés par des revenus de matières premières et de changes nettement plus élevés.
Par ailleurs, la croissance globale des revenus a été contrebalancée par une augmentation de 14% des dépenses opérationnelles, ne permettant qu'une timide amélioration du ratio d'efficience à 60,5% (contre 60,6% un an auparavant), contre un objectif de long terme de 60%.
"Goldman Sachs a racheté 5,4 millions d'actions pour 5 MdsUSD (contre 3,1 MdsUSD en consensus) et a produit un ROTCE annualisé de 21,3% (contre 17,1% au trimestre précédent)", note toutefois Jefferies, qui reste à "achat" sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 1 049 USD.
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