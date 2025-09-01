Goldman Sachs et UBS s'allègent au capital d'Air France-KLM information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 15:22









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 août, au résultat d'une cession d'actions hors marché, le seuil de 5% du capital d' Air France-KLM et détenir, indirectement, 4,32% du capital et 3,07% des droits de vote du transporteur aérien.



De même, UBS Group a aussi déclaré avoir franchi en baisse, le même jour et toujours en raison d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché, le seuil de 5% du capital et détenir 0,21% du capital et 0,15% des droits de vote du groupe franco-néerlandais.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 13,2900 EUR Euronext Paris -0,93%