Goldman Sachs et UBS s'allègent au capital d'Air France-KLM
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 15:22
De même, UBS Group a aussi déclaré avoir franchi en baisse, le même jour et toujours en raison d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché, le seuil de 5% du capital et détenir 0,21% du capital et 0,15% des droits de vote du groupe franco-néerlandais.
Valeurs associées
|13,2900 EUR
|Euronext Paris
|-0,93%
A lire aussi
-
Ukraine: La question de l'élargissement de l'Otan doit être abordée pour parvenir à la paix, dit Poutine
par Mei Mei Chu et Laurie Chen Le président russe Vladimir Poutine, après s'être entretenu avec Xi Jinping et Narendra Modi, a déclaré lundi que la question de l'élargissement de l'Otan vers l'est devait être abordée pour parvenir à une paix durable en Ukraine. ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée. La réunion, qui rassemblera une trentaine ... Lire la suite
-
Malgré un calme apparent sur les marchés au mois d'août, on note une certaine disparité en termes de performances et les publications jugées décevantes ont été fortement sanctionnées. Le retour du risque France à la suite de la proposition d'un vote de confiance ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer