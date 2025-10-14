 Aller au contenu principal
Goldman Sachs envisage des licenciements et un ralentissement de l'embauche dans le cadre de la promotion de l'IA, selon une note de service
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Goldman Sachs prévoit des gains de productivité grâce à l'IA, selon une note de service

*

L'entreprise prévoit une augmentation nette de ses effectifs malgré les suppressions de postes

*

L'initiative en matière d'IA se concentre sur les ventes, l'accueil des clients et les processus critiques

*

Les réductions annuelles d'effectifs sont reportées au deuxième trimestre, l'objectif étant de réduire les effectifs de 3 % à 5 %

(Ajoute le rapport de Bloomberg au paragraphe 5, le contexte des bénéfices au paragraphe 6)

Goldman Sachs GS.N a informé ses employés de suppressions d'emplois potentielles et d'un ralentissement des embauches jusqu'à la fin de l'année, selon une note interne consultée par Reuters, alors que le géant de Wall Street cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité.

Appelant l'initiative "OneGS 3.0", la note indique que certaines des priorités de son initiative d'IA sont les processus de vente et d'accueil des clients, ainsi que d'autres domaines critiques tels que les processus de prêt, les rapports réglementaires et la gestion des fournisseurs.

"L'accélération rapide des progrès de l'IA peut débloquer des gains de productivité significatifs pour nous, et nous sommes convaincus que nous pouvons réinvestir ces gains pour continuer à fournir des solutions de classe mondiale à nos clients", a déclaré le mémo, signé par le directeur général David Solomon, le président John Waldron et le directeur financier Denis Coleman.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci prévoyait toujours de terminer l'année avec une augmentation nette de ses effectifs.

Bloomberg a rapporté plus tôt le mémo sur les suppressions d'emplois.

Goldman Sachs a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, car ses banquiers d'affaires ont perçu des honoraires de conseil plus élevés et la reprise des marchés a stimulé les revenus tirés de la gestion des actifs des clients.

Le géant de Wall Street a procédé à d'importants changements de direction cette année , en introduisant des co-responsables dans ses principales divisions et en ajoutant six nouveaux membres à son comité de gestion. La société a également créé une nouvelle division de financement.

La société a également avancé les réductions annuelles de personnel au deuxième trimestre de cette année par rapport au mois de septembre. L'exercice vise généralement à réduire les effectifs de 3 à 5 % en fonction des performances.

