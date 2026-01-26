 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs dépasse les 5% de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:07

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 608 274 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et 5,21% des droits de vote de cette société de biotechnologies.

Valeurs associées

NANOBIOTIX
17,840 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fnac darty enseigne (Crédit: / Fnac Darty)
    L'homme d'affaires Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
    information fournie par Reuters 26.01.2026 08:27 

    (Actualisé avec détails et précisions, résultats préliminaires, change mots clés) Fnac Darty FNAC.PA a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ce dernier est déjà ... Lire la suite

  • IPSEN : Le mouvement reste haussier
    IPSEN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Des lingots et des pièces d'or britanniques sont exposés à Londres
    L'or franchit la barre des 5.000 dollars avec l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 26.01.2026 08:15 

    L'or a franchi la barre des 5.000 dollars l'once pour la première fois lundi, prolongeant ainsi son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant ‍sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue. L'or au comptant prend 2,54% à 5.102,45 ... Lire la suite

  • SOITEC : Le mouvement reste haussier
    SOITEC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank