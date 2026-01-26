Goldman Sachs dépasse les 5% de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:07
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 608 274 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et 5,21% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Valeurs associées
|17,840 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
