Goldman Sachs chute alors que la faiblesse de la FICC tempère les performances des actions et des transactions

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13 avril - ** Les actions du géant de Wall Street Goldman Sachs GS.N chutent de 4,3 % à 867,87 $ avant le marché

** Les bénéfices de GS pour le premier trimestre ont été supérieurs à ceux du premier trimestre , grâce à la solidité des transactions et à la vigueur des échanges d'actions

** La division des revenus fixes, des devises et des matières premières de la banque a été un point faible, avec des revenus en baisse de 10 % à 4,01 milliards de dollars.

** La solidité du négoce d'actions et des transactions montre que la machine continue de tourner à plein régime, mais la baisse des revenus de la division FICC nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voie à sens unique, d'autant plus que les marchés sont perturbés par la guerre en Iran", a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef de la plateforme d'investissement et de négoce IG.

** Le grand manque de FICC est la première chose qui ressort lorsque l'on regarde les résultats. Nous avons entendu des inquiétudes plus générales sur les FICC, mais nous avons également entendu que la direction semblait confiante dans les rattrapages, en particulier sur les matières premières", a déclaré Brian Finneran, directeur général de Truist

** Les résultats des grandes banques américaines commencent avec JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo

WFC.N qui doivent publier leurs résultats mardi

** Les actions de Morgan Stanley MS.N et de JPMorgan Chase ont chuté d'environ 1,85% et 1,62% respectivement avant le marché, la chute des actions de GS ayant pesé sur ses pairs

** Wells Fargo a perdu 1,35% et Bank of America BAC.N a baissé de 1,37% dans les échanges de pré-marché

** 8 courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 950 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action GS a progressé de 3,3 % depuis le début de l'année