Goldman Sachs capitalise sur son rachat de NN IP en lançant un ETF obligations vertes

En faisant l’acquisition de la division de gestion d’actifs de l’assureur néerlandais NN en 2022, Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a en particulier récupéré une des plus grosses équipes de gestion d’obligations vertes dans le monde (10 milliards de dollars sous gestion fin 2023). Un atout sur lequel le gérant américain capitalise aujourd’hui en lançant un ETF dédié à la classe d’actifs.

Le Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF, coté à Londres, Zurich, Francfort et Milan, réplique un indice Solactive construit sur-mesure pour GSAM. «Nous avons voulu créer une solution d’investissement en ETF qui intègre notre propre analyse de ce qui peut être considéré comme véritablement vert dans l’univers des green bonds , explique Doug Farquhar, client portfolio manager green, social & impact bonds chez GSAM. Notre filtre exclut ainsi 36% de l’univers d’investissement global et 24% de l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond index.» Cette approche maison permet à l’ asset manager d’être confiant dans son process d’investissement durable et de classer l’ETF dans la catégorie «article 9» selon SFDR. GSAM, qui fait le choix d’une exposition global aggregate mondiale pour cet ETF, a en outre cherché à gommer le biais très européen du marché. «Nous plafonnons à 50% la part des émissions libellées en euros, alors qu’elles pèsent 66% de l’univers» , indique Doug Farquhar.

Cet ETF va venir étoffer la gamme très timide du gérant américain en matière de fonds indiciels cotés européens. Près de cinq ans après son entrée sur ce marché, GSAM ne comptait, avant ce lancement, que cinq ETF Ucits , pour un peu plus de 500 millions de dollars d’encours, selon les données de Trackinsight. Aux Etats-Unis, où son activité d’ETF pèse une trentaine de milliards de dollars, GSAM a décidé l’an dernier de passer à la vitesse supérieure en créant son «ETF Accelerator», une plateforme permettant à des asset managers de lancer des ETF actifs. Quatre premiers véhicules en sont sortis fin 2023.

Séverine Leboucher