Goldman Sachs-Bénéfice en hausse au T1 avec le trading et le M&A

Goldman Sachs GS.N a fait état lundi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la banque américaine ayant bénéficié de la vigueur des opérations de fusions et acquisition et des marchés d'actions.

Les Bourses du monde entier ont été secoués par la guerre en Iran, la hausse des prix du brut alimentant les craintes d'une flambée de l'inflation et faisant planer le spectre d’une récession.

La volatilité accrue sur l'ensemble des classes d'actifs a renforcé le besoin des clients de réévaluer leurs portefeuilles et stimuler la demande de produits de couverture, profitant directement aux desks de trading.

"Le paysage géopolitique reste très complexe – une gestion rigoureuse des risques doit donc rester au cœur de notre mode de fonctionnement", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué.

Les revenus de Goldman Sachs provenant de l'intermédiation et du financement des opérations sur actions ont bondi de 27% pour atteindre un niveau record de 5,33 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros), tandis que ceux provenant des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont baissé de 10% pour s'établir à 4,01 milliards de dollars.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté à 5,4 milliards de dollars, soit 17,55 dollars par action, contre 4,58 milliards, soit 14,12 dollars par action, un an plus tôt.

RÉSILIENCE DU M&A

Les dirigeants de Wall Street anticipent une année solide pour les fusions-acquisitions malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, soutenue par un assouplissement réglementaire sous l’administration du président Donald Trump et par l’essor de l’intelligence artificielle.

Le volume mondial des fusions-acquisitions a atteint 1.380 milliards de dollars au premier trimestre, selon les données de Dealogic. Les analystes de Jefferies ont noté que les commissions liées aux fusions-acquisitions mondiales ont augmenté de 19% en glissement annuel, atteignant 11,3 milliards de dollars, Goldman Sachs occupant la première place en termes de part de marché.

La banque d'investissement a travaillé sur plusieurs opérations de grande envergure au premier trimestre, notamment en conseillant Unilever ULVR.L sur le projet de fusion de son activité alimentaire avec McCormick MKC.N , ainsi que le projet de rapprochement entre Equitable EQH.N et Corebridge CRBG.N .

Les revenus issus du conseil en banque d’investissement ont progressé de 48% par rapport à l'année dernière, à 2,84 milliards de dollars, au premier trimestre.

A la Bourse de new York, l'action abandonnait 1,9% avant la cloche.

(Rédigé par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)