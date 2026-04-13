Goldman Sachs-Bénéfice en hausse au T1 avec le trading et le M&A

PHOTO DE FICHIER : Une personne se tient devant le siège mondial de Goldman Sachs à Manhattan, New York

Goldman Sachs a fait état lundi d'une ‌hausse de son bénéfice au premier trimestre, la banque américaine ayant bénéficié de la vigueur des opérations ​de fusions et acquisition et des marchés d'actions.

Les Bourses du monde entier ont été secoués par la guerre en Iran, la hausse des prix du brut alimentant les craintes d'une flambée de l'inflation et ​faisant planer le spectre d’une récession.

La volatilité accrue sur l'ensemble des classes d'actifs a renforcé le besoin des clients de réévaluer leurs ​portefeuilles et stimuler la demande de produits de ⁠couverture, profitant directement aux desks de trading.

"Le paysage géopolitique reste très complexe – une gestion rigoureuse des ‌risques doit donc rester au cœur de notre mode de fonctionnement", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué.

Les revenus de Goldman ​Sachs provenant de l'intermédiation et du ‌financement des opérations sur actions ont bondi de 27% pour atteindre un ⁠niveau record de 5,33 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros), tandis que ceux provenant des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont baissé de 10% pour s'établir à 4,01 milliards de ⁠dollars.

Le bénéfice attribuable aux ‌actionnaires ordinaires a augmenté à 5,4 milliards de dollars, soit 17,55 dollars par ⁠action, contre 4,58 milliards, soit 14,12 dollars par action, un an plus tôt.

RÉSILIENCE DU M&A

Les dirigeants ‌de Wall Street anticipent une année solide nL6N40K0O7 pour les fusions-acquisitions malgré les incertitudes nL6N40R0TK ⁠liées au conflit au Moyen-Orient, soutenue par un assouplissement réglementaire sous l’administration ⁠du président Donald Trump ‌et par l’essor de l’intelligence artificielle.

Le volume mondial des fusions-acquisitions a atteint 1.380 milliards de dollars au ​premier trimestre, selon les données de Dealogic. Les ‌analystes de Jefferies ont noté que les commissions liées aux fusions-acquisitions mondiales ont augmenté de 19% en glissement annuel, atteignant 11,3 ​milliards de dollars, Goldman Sachs occupant la première place en termes de part de marché.

La banque d'investissement a travaillé sur plusieurs opérations de grande envergure au premier trimestre, notamment en conseillant ⁠Unilever sur le projet de fusion nL8N4080EZ de son activité alimentaire nL6N4080L1 avec McCormick, ainsi que le projet de rapprochement entre Equitable et Corebridge.

Les revenus issus du conseil en banque d’investissement ont progressé de 48% par rapport à l'année dernière, à 2,84 milliards de dollars, au premier trimestre.

A la Bourse de new York, l'action abandonnait 1,9% avant la cloche.

(Rédigé par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)