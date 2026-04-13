 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs bat le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:08

Goldman Sachs dévoile, au titre du 1er trimestre 2026, un BPA en hausse de 24% en comparaison annuelle à 17,55 USD, dépassant ainsi d'environ 8% l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 19,8%.

Ses revenus nets se sont accrus de 14% à 17,23 MdsUSD, une croissance tirée avant tout par ses activités de banque globale et marchés, tandis que les revenus des activités de gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 10%.

Les revenus des activités de banque globale et marchés ont grimpé de 19%, tirés en particulier par les commissions en banque d'investissement ( 48%) et les revenus actions ( 27%), alors que les revenus FICC ont diminué de 10%.

La croissance des revenus de la banque d'affaires américaine a permis de compenser une augmentation de 14% de ses dépenses opérationnelles, permettant un ratio d'efficience quasi stable à 60,5% (contre 60,6% un an auparavant).

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
907,790 USD NYSE +0,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank