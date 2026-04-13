Goldman Sachs bat le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:08
Ses revenus nets se sont accrus de 14% à 17,23 MdsUSD, une croissance tirée avant tout par ses activités de banque globale et marchés, tandis que les revenus des activités de gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 10%.
Les revenus des activités de banque globale et marchés ont grimpé de 19%, tirés en particulier par les commissions en banque d'investissement ( 48%) et les revenus actions ( 27%), alors que les revenus FICC ont diminué de 10%.
La croissance des revenus de la banque d'affaires américaine a permis de compenser une augmentation de 14% de ses dépenses opérationnelles, permettant un ratio d'efficience quasi stable à 60,5% (contre 60,6% un an auparavant).
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