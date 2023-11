Goldman Sachs AM promeut 53 gérants au statut de managing directors

Goldman Sachs Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier américain éponyme, annonce aujourd’hui avoir promu 53 gérants au poste de managing director . Cette promotion, qui intervient tous les deux ans, concerne cette année à la fois les investisseurs des marchés privés et publics, dans les bureaux de New York, Dallas, London, La Haye, Bombay, Hong Kong, Tokyo et Sydney.

Parmi ces gérants promus managing director, Hania Schmidt prendra en charge le core equity , Sophia Ferguson l’ investment grade credit et Nachiketa Rao le private equity , détaille un communiqué. À l'échelle du groupe, Goldman Sachs indiquait la semaine dernière avoir promu 608 cadres au même poste, un chiffre en baisse au regard des 643 promotions intervenues en 2021.

Maureen Songne