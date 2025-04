Goldman Sachs AM débarque sur le marché des ETF actions actifs en Europe

(AOF) - Goldman Sachs AM annonce le lancement d'une gamme de fonds indiciels cotés (ETF) en actions, gérés activement, en Europe. Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) est le premier des cinq fonds à être lancé. Ce fonds permettra d'obtenir une exposition aux actions américaines. Les quatre fonds suivants offriront quant à eux un accès aux actions mondiales, européennes, japonaises et des marchés émergents.

GQUS est coté sur le London Stock Exchange et la Deutsche Börse, avec d'autres inscriptions sur les principales places boursières européennes à venir.

Ce lancement intervient après l'entrée récente de Goldman Sachs Asset Management sur le marché des ETF actifs en EMEA avec plusieurs fonds en obligations.