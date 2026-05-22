Goldman Sachs accroît encore sa participation dans Hugo Boss

Goldman Sachs a accru sa participation au capital d'Hugo Boss en faisant l'acquisition de nouveaux instruments financiers, apprend-on dans une publication réglementaire diffusée ce vendredi.

En date du lundi 18 mai, la banque d'investissement américaine détenait seulement 0,15% des droits de vote de façon directe, mais un peu plus de 12% via ces produits dérivés, soit un total de 12,15% contre 11,22% lors de sa précédente notification.

Ce renforcement intervient alors que le titre Hugo Boss a repris plus de 6% de sa valeur depuis son point bas annuel atteint à la fin du mois de janvier, à la faveur principalement de solides résultats au premier trimestre.

L'action, en hausse de 0,1% aujourd'hui, ne recule plus que de 0,5% depuis le début de l'année.