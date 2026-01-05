 Aller au contenu principal
Goldman lance une franchise Secondaries Advisory dans la région EMEA, selon une note de service
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a lancé une franchise Secondaries Advisory dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), selon une note interne consultée par Reuters lundi, alors que les volumes de transactions sur le marché secondaire des fonds de capital-investissement continuent de croître.

La banque a nommé Andrei Brougham, qui faisait auparavant partie de Rothschild & Co, au poste de directeur général de son activité de fusions et acquisitions pour diriger ces efforts dans la région EMEA.

GOLDMAN SACHS
NYSE
