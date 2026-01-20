 Aller au contenu principal
GoldenTree rachète environ 200 millions de dollars de financement de la faillite de Saks Global, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

La société de gestion d'actifs GoldenTree va acheter une partie du financement de la faillite du distributeur de luxe Saks Global, d'un montant de 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières de l'affaire.

GoldenTree, fondée par le milliardaire Steve Tananbaum, s'est engagée à acheter une part d'environ 200 millions de dollars du financement dit "débiteur en possession", selon le rapport.

SaksGlobal et GoldenTree n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites le 13 janvier, à la suite d'une rachat grevée de dettes.

