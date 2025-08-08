Golden Matrix Group Inc devrait afficher un bénéfice de 1 cent par action

* Golden Matrix Group Inc GMGI.OQ GMGI.O devrait publier ses résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Las Vegas Nevada devrait déclarer un chiffre d'affaires de 48,256 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Golden Matrix Group Inc est un bénéfice de 1 cent par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des services en ligne est également "Acheter"

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Golden Matrix Group Inc est de 3,50 $, soit environ 59,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,41 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 15:22 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.