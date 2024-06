Golden Goose repousse son introduction en Bourse à Milan

(AOF) - Groupe de luxe italien, Golden Goose a reporté son introduction en Bourse prévue ce vendredi, invoquant la "volatilité des marchés", dans le sillage des élections européennes. "Les élections au Parlement européen et la convocation d'élections législatives en France ont affecté la performance des marchés européens et, en particulier, le secteur du luxe", a expliqué hier soir Golden Goose. Il envisageait de faire son entrée à la Bourse de Milan le 21 juin dans l'optique de lever près de 550 millions d'euros. Le groupe visait une capitalisation comprise entre 1,69 et 1,86 milliard d'euros.

Selon Bloomberg, la société avait fixé son prix d'introduction à 9,75 euros, soit le bas de la fourchette indicative de 9,50 à 10,50 euros l'action.

Signalant que le contexte actuel du marché n'est pas propice à l'introduction en Bourse, celle-ci sera réévaluée en temps voulu" annonce le groupe.

Malgré l'impact des élections européennes sur le secteur du luxe, "les activités de Golden Goose continuent de bien se porter", assure la société spécialisée dans les sneakers de luxe.

Le groupe italien, qui comptait ainsi renforcer la structure de son capital et réduire son endettement, prévoyait de placer en Bourse 30% de ses actions.

Dans le détail, Golden Goose compte lever 100 millions d'euros, avec l'émission d'actions nouvelles.

De son côté, la société de capital-investissement Permira - qui avait acquis 83% du capital de Golden Goose pour 1,3 milliard d'euros en juin 2020 - entendait céder une partie de sa participation. Il comptait céder entre 42,95 et 43,62 millions d'actions.

En 2023, Golden Goose a généré 587,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en hausse de 18% à taux de change constant par rapport à 2022.