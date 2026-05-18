GOLDBYGOLD : Visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels mardi 19 mai 2026 à 18h00 dans le cadre de l'augmentation de capital destinée à l'acquisition de réserves d'Or

Paris, le 18 mai 2026 - 10h00 - Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux (la « Société »), organise une visioconférence ouverte à ses actionnaires et à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 1,3 M€ (lire le communiqué de presse du 12 mai 2026).

La visioconférence se tiendra mardi 19 mai 2026 à 18h00

À l'occasion de cette visioconférence, Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold , présentera les activités historiques, Négoce et Affinage d'Or de la Société et la création de la nouvelle division Réserves d'Or, commentera les évolutions du marché de l'Or, et détaillera les principales modalités de cette augmentation de capital. Il répondra également aux questions des actionnaires de Gold by Gold et des investisseurs.

Les actionnaires et investisseurs peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par e-mail à GoldbyGold@actus.fr .

Pour vous inscrire à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence du mardi 19 mai 2026 à 18h00

Le 12 mai 2026, Gold by Gold a annoncé le lancement une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,3 M€ (l'« Opération ») dont le produit net servira intégralement à constituer les premières réserves d'Or physique.

Cette Opération, dont la souscription se déroule du 18 mai au 5 juin 2026, marque une étape structurante dans le développement de Gold by Gold avec la création d'une nouvelle division, Réserves , destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la Société, une réserve d'Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Gold by Gold est ainsi la 1 ère société cotée éligible aux PEA et PEA PME-ETI à constituer des réserves d'Or physique responsable

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'augmentation de capital sur le site :

Goldbygold.com/augmentation-de-capital

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves.

Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 1777, Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold.com

Gold by Gold

Patrick Schein

Président-Directeur général

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