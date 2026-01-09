 Aller au contenu principal
Gold Reserve règle les frais bancaires liés au prêt de PDV Holdings
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gold Reserve GRZ.V a déclaré vendredi qu'elle avait accepté de payer environ 5 millions de dollars en commissions d'engagement aux banques liées à la facilité de prêt qu'elle a utilisée pour faire une offre sur les actions de PDV Holdings, dans le cadre de ses efforts pour récupérer les actifs au Venezuela.

Séparément, la société a déclaré qu'elle examinait et mettait à jour ses plans de sécurité pour soutenir les négociations potentielles en vue d'une reprise en toute sécurité des opérations au Venezuela, suite à l'éviction du président Nicolas Maduro.

