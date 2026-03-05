Gold Reserve et d'autres sociétés minières reçoivent une licence américaine pour négocier leur retour au Venezuela

Gold Reserve GRZ.V a déclaré jeudi que le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain avait délivré une licence de 30 jours permettant à certaines entreprises, dont la société minière, de négocier avec le Venezuela.

Les actions de la société ont augmenté de près de 11 % dans les premiers échanges sur le marché.

Le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, est arrivé dans le pays sud-américain mercredi avec plus de deux douzaines de sociétés minières et minéralières américaines, ce qui, selon lui, pourrait représenter des milliards d'investissements et des milliers d'emplois bien rémunérés pour le Venezuela.

Gold Reserve a déclaré que la délégation a rencontré la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez pour discuter des conditions nécessaires pour permettre l'investissement étranger et soutenir la reprise des opérations minières dans le pays.

La société prévoit de reprendre ses activités minières au Venezuela, marquant ainsi son retour dans le pays près de 17 ans après que le gouvernement vénézuélien a pris le contrôle de la mine d'or Brisas de la société.

La société a exploité la mine d'or de Brisas dans l'arc Orinoco du Venezuela jusqu'en 2009.