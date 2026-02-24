 Aller au contenu principal
GoDaddy prévoit des recettes annuelles inférieures aux estimations en raison de la lenteur de l'adoption de l'IA
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

GoDaddy GDDY.N a prévu mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, indiquant qu'il anticipe une adoption lente de ses outils d'intelligence artificielle et une acquisition de clients plus faible dans son activité principale d'hébergement.

Les actions de la société ont chuté de près de 8 % dans les échanges prolongés.

Le bureau d'enregistrement de domaines a beaucoup misé sur l'intégration de l'IA pour stimuler la croissance, en lançant de nouveaux outils pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à construire et à automatiser leur présence en ligne.

La société a prévu un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,20 milliards et 5,28 milliards de dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars, ce qui est largement conforme aux estimations.

