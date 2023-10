Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: vers une coentreprise avec Cruise et Honda au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - GM annonce avoir franchi une nouvelle étape de son projet visant à apporter ' l'autonomie au monde ' : le constructeur annonce avoir signé un protocole d'accord avec Cruise (société basée à San Francisco qui ouvre la voie en matière de véhicules électriques autonomes) et Honda portant sur la création d'une nouvelle coentreprise.



L'idée ? Lancer un service de covoiturage sans conducteur au Japon dès le début 2026.



' GM s'est toujours investi dans la définition de l'avenir du transport et c'est plus vrai aujourd'hui que jamais ', a déclaré Mary Barra, présidente-directrice générale de GM. 'Grâce à cet important partenariat avec Cruise et Honda, nous mettons en avant une innovation qui exploite notre expertise en matière de logiciels et de matériel de pointe pour aider davantage de personnes dans le monde à aller là où elles doivent aller ', a commenté Mary Barra, directrice de GM.



Selon GM, le Japon a le potentiel de devenir l'un des plus grands marchés de covoiturage sans conducteur au monde, car les grandes villes connaissent une forte demande de taxis.







