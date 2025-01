GM: ventes globales en hausse de 4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 17:16









(CercleFinance.com) - General Motors juge avoir réalisé 'une solide performance' en 2024, avec une hausse des ventes aux USA et une progression de sa part de marché.



Le groupe indique que ses ventes globales ont progressé de 4 % en 2024, à 2,7 millions de véhicules, soit son plus haut niveau depuis 2019.



GM estime sa part de marché à 16,5 % pour 2024 et rapporte que toutes ses marques - Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac - ont enregistré 'de fortes hausses de ventes'.



Pour le quatrième trimestre, les ventes du groupe ont augmenté de 21 % par rapport à la même période de l'année précédente.



Les ventes de véhicules électriques ont bondi de 50 % pour le trimestre et de 125 % pour l'année, doublant pratiquement leur part de marché au cours de l'année.



GM était ainsi le 2e vendeur de véhicules électriques aux États-Unis au second semestre de 2024. Le groupe indique avoir vendu 43 982 véhicules électriques au 4e trimestre aux USA, s'arrogeant une part du marché d'environ 12%.



' Ce fut une excellente année pour nous sur toutes nos gammes de produits ', résume Rory Harvey, vice-président exécutif de GM et président des marchés mondiaux.



Enfin, le constructeur rapporte qu'en moyenne, le prix de transaction était d'environ 53 000$ au quatrième trimestre, un chiffre 'bien au-dessus de la moyenne de l'industrie, tandis que les dépenses en incitations par véhicule continuent de diminuer', souligne le groupe.





