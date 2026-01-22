GM va transférer la production du SUV Buick de la Chine vers les États-Unis

General Motors GM.N déplace la production d'un SUV Buick fabriqué en Chine vers les États-Unis, sa dernière mesure visant à accroître le travail dans les usines américaines dans le sillage des tarifs douaniers de l'administration Trump.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré jeudi qu'il mettait fin à la production en Chine du Buick Envision, un SUV de taille moyenne qu'il importait aux États-Unis depuis près d'une décennie. À la place, GM construira la prochaine génération du véhicule dans son usine d'assemblage de la région de Kansas City à partir de 2028.

"Cette décision renforce l'empreinte manufacturière nationale de GM et soutient les emplois américains", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué transmis à Reuters.

GM a expédié l'Envision aux États-Unis depuis 2017 en tant que seule importation chinoise. GM fait face à des droits de douane de 25 % sur les véhicules depuis 2018, et n'a pas obtenu d'exemption des droits de douane au cours de la première administration Trump.

L'Envision est devenu une cible pour les détracteurs des produits fabriqués en Chine, notamment les dirigeants du syndicat United Auto Workers et les membres d'États clés tels que le Michigan et l'Ohio.

Les droits de douane sur les véhicules importés de Chine ont augmenté l'année dernière dans le cadre d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin.

L'année dernière, GM a annoncé qu'il allait transférer la production du SUV Chevrolet Equinox d'une usine mexicaine à la même usine de la région de Kansas City. GM a récemment commencé la production de la Chevrolet Bolt entièrement électrique dans l'usine pour une série limitée.

Lorsque la production de la Bolt sera terminée, GM convertira l'usine pour qu'elle ne produise plus que des véhicules à moteur à combustion. La production de l'Equinox commencera en 2027, selon GM.

GM transfère également la production du Chevy Blazer de Mexico à Spring Hill, Tennessee, en 2027.