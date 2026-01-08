 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM va passer une dépréciation de 6 milliards de dollars en raison du recul des véhicules électriques ; les actions chutent
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N en baisse de près de 1,6 % à environ 83,75 $ après le marché

** General Motors va prendre une charge de 6 milliards de dollars pour se retirer des véhicules électriques en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la baisse de la demande

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 57,6 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
85,110 USD NYSE +3,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank