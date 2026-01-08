GM va passer une dépréciation de 6 milliards de dollars en raison du recul des véhicules électriques ; les actions chutent

8 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N en baisse de près de 1,6 % à environ 83,75 $ après le marché

** General Motors va prendre une charge de 6 milliards de dollars pour se retirer des véhicules électriques en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la baisse de la demande

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 57,6 % au cours de l'année écoulée