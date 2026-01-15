GM va investir 1 milliard de dollars dans la production mexicaine sur deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors amp;GM.N> a déclaré mercredi qu'il investira un milliard de dollars au Mexique au cours des deux prochaines années dans des opérations de fabrication locales, ce qu'il a qualifié de signe d'"engagement à long terme" envers le pays.

* GM a déclaré qu'il se concentrerait sur des projets ciblant la demande intérieure, où il détient plus de 12% des parts de marché.

* Le président américain Trump a déclaré mardi que l'accord commercial trilatéral avec le Mexique et le Canada, l'USMCA, n'était "pas pertinent" et que les États-Unis n'avaient pas "besoin de voitures fabriquées au Mexique".

* Le président de GM, Mark Reuss, a déclaré mardi que la chaîne d'approvisionnement du constructeur automobile passait "par les trois pays".